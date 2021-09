Papst in Slowakei: Warnung vor Spaltung in Europa

Bratislava – Papst Franziskus hat auf seinem Slowakei-Besuch vor einer Spaltung in Europa im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs nach der Corona-Pandemie gewarnt. Man dürfe nicht Gefahr laufen, sich von der Hast und der Verführung des Gewinns mitreißen zu lassen, und so eine vorübergehende Euphorie erzeugen, "die anstatt zu vereinen spaltet", sagte das 84 Jahre alte katholische Kirchenoberhaupt am Montag beim Besuch im Präsidentenpalais in Bratislava.

Am Montag stand für den Papst unter anderen noch ein Treffen mit der jüdischen Gemeinde am Holocaust-Mahnmal in Bratislava auf dem Programm und ein privater Besuch im "Zentrum Bethlehem". Die karitative Einrichtung des Schwesternordens Missionarinnen der Nächstenliebe von Mutter Teresa ist in der Slowakei weitgehend unbekannt. Die Nonnen helfen vor allem Bedürftigen und Obdachlosen, wie der frühere Sprecher der slowakischen Bischofskonferenz, Marian Gavenda, erklärte. Franziskus zeige mit seinem Besuch nicht nur Solidarität mit den Menschen am Rande der Gesellschaft, sondern appelliere auch an die Wohlhabenden. Abschließend empfängt Franzkskus am Abend in der Nuntiatur Parlamentspräsident Andrej Danko und Ministerpräsident Eduard Heger.