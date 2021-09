Leistbarer Wohnraum im Eigentumssektor

Um den Anteil an Eigentumswohnungen wieder zu erhöhen, können auch private Bauträger einen wichtigen Beitrag leisten. Es bedarf aber der richtigen Anreize und Rahmenbedingungen, damit gewerbliche Unternehmen leistbare Eigentumswohnungen errichten und den wirtschaftlichen Sichtpunkt mit sozialen Aspekten verknüpfen können. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Dafür braucht es gemeinsame Kraftanstrengungen von Gemeinden, Unternehmen und auch dem Land Tirol im Rahmen der Wohnbauförderung“, so Anton Rieder. Eine Kombination aus vernünftigen Dichten und einer Reduktion der Sonderauflagen sind laut dem Landesinnungsmeister das Grundgerüst für leistbaren Wohnraum im Eigentumssektor. Die gesetzlichen Mindestanforderungen seien in unserem Land bereits sehr umfangreich und dahingehend ausreichend. Dennoch gebe es in vielen Gemeinden und Städten Auflagen, die diesen Weg erschweren. Der Landesinnungsmeister ist überzeugt, dass der Besitz von Immobilien nicht nur einkommensstarken Schichten vorbehalten sein darf: „Hier wird eine Kettenreaktion mit schwerwiegenden Folgen ausgelöst. Gerade für junge und hart arbeitende Menschen ist die Schaffung von Wohnraum ein Ziel, das in weiter Ferne liegt. Wenn dieser Anreiz fehlt, fehlt auch der Ansporn zur beruflichen Weiterentwicklung. Zudem führt günstiger Wohnraum auch zur allgemeinen Stärkung der Kaufkraft, was wiederum der gesamten Wirtschaft zugutekommt.“