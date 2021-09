Salzburg startet selbstbewusst gegen Sevilla: "Für eine Überraschung gut"

Hat Salzburg auch am Dienstag in Sevilla Grund zum Jubeln? Die Bullen wollen gegen den spanischen Topclub überraschen.

Salzburg – Die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle darf mit dem erstmaligen Aufstieg in die K.o.-Phase spekulieren. Das Selbstvertrauen ist jedenfalls groß. "Wir sind in Sevilla für eine Überraschung gut", sagte Jaissle.

Der Auftakt beim sechsfachen Rekordgewinner der Europa League bzw. des UEFA-Cups (zuletzt 2020) hat es in sich. Trainer Julen Lopetegui, der zwischen 2016 und 2018 Spaniens Nationalteam coachte, weiß, wie es geht: Der 55-Jährige führte Sevilla in den vergangenen beiden Saisonen zu den Plätzen drei und vier, dem EL-Gewinn 2020 und erreichte im Frühjahr zumindest das CL-Achtelfinale, wo man dem BVB unterlag. Sechs Treffer erzielte damals Mittelstürmer Youssef En-Nesyri, der schnelle, kraftvolle Marokkaner wird auch Salzburgs Defensive vor eine knifflige Aufgabe stellen. Dazu kommen u.a. Flügelakteur Jesus Navas, Ex-Barca-Routinier Ivan Rakitic, Neuverpflichtung Erik Lamela oder der junge Mittelfeldmann Oscar Rodriguez.

Und diese Weste droht zu platzen. "Wir kommen mit einer ganz breiten Brust nach Sevilla", bestätigte Jaissle vor dem Abflug am Montag. "Wir haben eine super Serie gestartet, die Jungs machen das richtig gut. Ich hoffe, dass sie morgen mit dieser Unbekümmertheit, mit dieser Frechheit auf den Platz gehen." Für einige seiner Kicker wie Seiwald ("Es ist geil") wird es die CL-Premiere und ein klarer Rollenwechsel im Vergleich zur Liga. "Da sind wir der Favorit, machen das Spiel", betonte Seiwald. "Auf CL-Niveau ist das schon etwas Neues. Ich habe heute schon einmal an die Jungs appelliert, dass sie mutig und mit großer Freude auftreten sollen", meinte Jaissle.

Man könne jedenfalls "mit einem breiten Grinsen nach Sevilla fliegen und dann die Bude rocken", wie Jaissle feststellte. Die "Bude" ist das rund 40.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan, in dem Salzburg bereits 2008 gastierte. Damals unterlag man unter Co Adriaanse in der 1. UEFA-Cup-Runde auswärts 0:2, auch zuhause gab es für die "Bullen" ein 0:2. Für Jaissle steht am Dienstag nicht zuletzt der Lernfaktor im Mittelpunkt: "Aus jeder Situation müssen sie lernen, einzeln wie als Team. Speziell auf diesem Niveau entwickeln sich Jungs weiter."