"comebackstronger" – Vereine kämpfen gegen Mitgliederschwund

Erstmals wird es am 24. September auch einen "Langen Tag des Sports" in Schulen und Sportvereinen geben, auf den am 25. September "Österreichs größtes Sportfestival" im Ernst-Happel-Stadion folgen wird, bei dem über 100 Sportvereine ihr Können zeigen und zum Mitmachen einladen werden. Unter dem Titel "Sportbonus" können sich seit 1. September bis 31. Dezember "Bewegungswillige" bis zu 75 Prozent des Mitgliedsbeitrages des gewünschten Sportvereins sparen (max. 90 Euro pro Person), wenn sie dort in diesem Jahr noch nicht Mitglied waren.