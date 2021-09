Ein Festtag für die Galtürer Bergretter

Galtür – Der neue Stolz der Galtürer Bergretter steht nahe der Jamtalhütte, unweit des Gletschers. Eine von den Männern um Obmann Christian Walter in zahlreichen unentgeltlichen Stunden errichtete Kapelle wurde am Sonntag von Pfarrer Bernhard Speringer und Diakon Karl Gatt gemeinsam mit einer neuen Fahne, neuem Einsatzfahrzeug und einer neuen Glocke gesegnet. „Der Zusammenhalt in Galtür ist die Stärke der örtlichen Gemeinschaft. Denn die Gesellschaft ist nur in Ordnung, wenn man Bereitschaft zur Mithilfe zeigt und lebt“, zollte Ex-Bürgermeister und Bergrettungslandesleiter-Stv. Toni Mattle allen, die die Projekte großzügig unterstützt hatten, Lob.