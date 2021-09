Rettungsaktion in Bayern und Tirol für ein leer stehendes Kloster gestartet

Erl, Oberaudorf – Vor knapp zwei Jahren haben sich die Karmeliten aus dem Kloster Reisach bei Oberaudorf zurückgezogen. Nachwuchsprobleme haben die fast 300 Jahre dauernde Geschichte des Ordens an dieser Stelle beendet. Seither steht das nur wenige Kilometer von der Tiroler Grenze entfernt liegende Wahrzeichen des Inntals leer. Nicht nur zum Bedauern der bayerischen Gemeinden, sondern auch der Tiroler. Dort waren die Gottesdienste in der wunderschönen Barockkirche beliebt, auch das Klosterfest gehörte zu den Attraktionen.

Seitens der Münchner Diözese wurden Nachnutzungsprojekte für das Gebäude, das im Besitz des Freistaats Bayern steht, ausgearbeitet. So wären ein Hospiz und ein Zentrum für Tourismusseelsorge sowie ein Erholungsheim für ausgebrannte kirchliche Mitarbeiter in Kooperation mit der Erzdiözese Salzburg angedacht gewesen, aber aus finanziellen Gründen wieder verworfen worden. Ein Kaufangebot seitens des Freistaats an die Diözese wurde aus gleichem Grund abgelehnt.

Wie geht es also weiter mit dem Kloster Reisach? Eine Frage, die sich nicht nur die Gemeinde Oberaudorf stellt, sondern auch der Kiefersfeldner Stefan Schirmer, der ein Ingenieurbüro betreibt. Er will verhindern, dass das Kloster vom Freistaat verkauft wird und dann für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich ist. Für seinen Plan sucht er Mitstreiter.

Besonders am Herzen liegt Schirmer die wissenschaftliche Nutzung: „Ich möchte ein internationales Forschungslabor für ,grünen Wasserstoff‘ hier errichten“, sagt er. Schirmers Bewerbung, in Kooperation mit dem Ingenieurbüro Duregger aus Kufstein und der W&P Engineering aus Zürich, beim Bundesministerium für Bildung und Forschung läuft bereits und wird – bei Erfolg – mit mehreren Millionen vom deutschen Staat unterstützt. „Mein Plan ist es, das Kloster Reisach langfristig in die Hände der Bevölkerung, also von vielen, zu legen. Wenn jeder einen oder mehrere Quadratmeter Kloster kauft und dies verbrieft wird, könnten wir es für die Allgemeinheit retten und es würden auch die Patres wiederkommen“, ist Schirmer überzeugt.