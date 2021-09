„Garden of Delight“ im Fotoforum: Lustgarten des Kapitalismus

Innsbruck – Dubai ist in jeder Hinsicht Superlative. Zum Burj Khalifa als höchstem Gebäude kommt bald das größte Riesenrad der Welt dazu. Und die mit Oktober öffnende Weltausstellung verspricht auch keine Hinterhofveranstaltung zu werden. Hinzu kommen Millionen Kubikmeter Sand für künstliche Inseln, riesige Shoppingmalls. Hallen für Wintersport samt Eisbars liefern eine ideale Abwechslung zum Alltag mit menschenfeindlichen Temperaturen. Alle Sensationen der Stadt werden perfekt dokumentiert in sleeker bis protziger Instagramfotografie von unzähligen Influencern, die in Dubai ein weitestgehend steuerfreies und bikinikompatibles Leben leben. Nur Blicke hinter die Kulissen sind nicht erlaubt.

Gewagt hat sie Fotograf Nick Hannes auf insgesamt vier Reisen in die Hauptstadt des Emirats. Die Ausstellung seiner Serie „Garden of Delight“ (2016–2018) im Innsbrucker Fotoforum wird nicht umsonst mit einer Abbildung von Arbeitern auf einer Baustelle eröffnet. Für wenig Lohn und unter größtenteils menschenunwürdigen Bedingungen wird hier an den Träumen der Wohlhabenden gebaut. Von dieser Zwei-Klassen-Gesellschaft berichtet Hannes, eine Aufklärungsserie ist „Garden of Delight“ deshalb aber noch nicht. Er will alle Facetten der Metropole festhalten und viele davon strotzen eben vor Dekadenz. Neutral bleibt der Blick, auch wenn die Szenarien absurd werden, in den immergleichen Nachtclubs der Stadt mit ihrem austauschbar schönen Publikum oder auf der Straße ins Nirgendwo, die nach einer schier endlosen Geraden in die Wüste eine Kurve macht und wieder in die gleiche Richtung zurückführt.