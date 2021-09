Aufregung in Nassereith: „Freibrief für die Tiroler Dorfkaiser“

In Nassereith sehen sich sowohl BM Herbert Kröll als auch die Gemeinderäte Hubert Malleier und Martin Sterzinger im Recht.

Nassereith – Alles begann bereits im Vorjahr, als BM Herbert Kröll seinen Gemeinderatskollegen in Nassereith eine Förderzusage von LR Josef Geisler zu Gehör brachte. Als in den 1970er-Jahren eine Straße errichtet wurde, „sagte das Land zu, alles wieder so herzustellen wie vor dem Bau“, erinnert BM Kröll. Konkret sei eine Viehtränke betroffen gewesen, deren Zuleitung nach und nach durchgerostet war und kein Wasser mehr lieferte.