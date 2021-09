Der Kompass der Kulturzeit in Pflach schlägt in alle Richtungen aus

Durch und durch schräg, begeisterte die „Hudaki Village Band“ bei der Eröffnung der Kulturzeit am Sonntagnachmittag in Pflach.

Pflach – Das Freiluft-Veranstaltungszentrum „Dorfplatz“ in Pflach voll besetzt – besser hätte die Kulturzeit 2021 gar nicht starten können. Die Außerferner Kulturinitiative Huanza veranstaltet seit der Vereinsgründung 1989 ihre inzwischen 32. Kulturzeit, immer vier bis fünf Wochen Kultur pur im Herbst. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto „Kompass“, was bei der Eröffnungsveranstaltung am Sonntagnachmittag schon jede Menge Gedanken und Wortspiele zu Himmelsrichtungen, Ausschlägen, magnetischen und anderen Polen generierte.