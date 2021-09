Tiroler Investor MAD bringt Start-ups zusammen

Die Firma „Swarm Analytics“ ermöglicht die Echtzeitanalyse von Videodaten, hier in einem Einkaufszentrum (l.). Bei „Innerspace“ wird Pharmafirmen das Training mit Virtual Reality erleichtert (r.). © Swarm Analytics, Innerspace

Innsbruck – Der Start-up-Entwickler „MAD Ventures“ des Tiroler Investors und IT-Experten Wieland Alge wächst. In Innsbruck bringt das Unternehmen seine mittlerweile fünf Beteiligungen nun räumlich unter ein Dach. Die MAD-Firmen verlegen ihre Büros von Innsbruck und Wattens in den Technologie- und Wirtschaftspark in der Roßau. Das soll kürzere Wege schaffen und helfen, Synergien besser zu nützen.

In den vergangenen drei Jahren hat MAD, das in Geschäftskonzepte mit hohem Wachstumspotenzial investiert, für seine Beteiligungen 3 Mio. Euro an Wachstumskapital zur Verfügung gestellt. Weitere Investoren brachten 2 Mio. Euro ein, erklärten Alge und Co-Geschäftsführer Walter Ischia. Der Mitarbeiterstand wuchs von damals 15 auf nun 90 Köpfe. Die Firmen würden stetig wachsen und hätten während der Pandemie gezeigt, „dass man mit guter Vorbereitung und Biss auch in schwierigen Gewässern vorankommen kann“, so Alge und Ischia.