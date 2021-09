Gefahr von Sekundenschlaf: Wenn die Müdigkeit mitfährt

Innsbruck – Die Augen beginnen zu brennen, man blinzelt in immer kürzer werdenden Abständen. Wer regelmäßig längere Strecken mit dem Auto fährt, kann sich höchstwahrscheinlich in dieser Situation wiedererkennen. Laut einer Umfrage des Deutschen Verkehrssicherheitsrats geben 26 Prozent der Autofahrer und Autofahrerinnen an, bereits mindestens einmal hinter dem Steuer eingeschlafen zu sein. Zuletzt kam es in Tirol zu mehreren Unfällen, bei denen die Polizei Sekundenschlaf nicht ausschließt.