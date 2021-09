Tourismusgipfel in Wien: „Es muss eine Wintersaison geben“

Wien, Innsbruck – Beim gestrigen Tourismusgipfel in Wien mit Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sowie bei Spitzenvertretern der Länder und aus der Wirtschaft wurden mögliche Maßnahmen für die heurige Wintersaison (die letzte war wegen des Corona-Lockdowns komplett ausgefallen) diskutiert. Dabei ging es um strenge Regeln für Après-Ski, angelehnt an jene für die Nachtgastronomie, weiters um die Seilbahnen (hier soll es keine Kapazitätsbeschränkungen geben). Diskutiert wurden auch mögliche Maßnahmen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa auch die K1- und K2-Regelungen.

Unbedingtes Ziel der Bundesregierung sei es, eine Überforderung der Spitalskapazitäten sowie eine Einstufung von Österreich als Risikogebiet zu verhindern, so Köstinger. Nur so sei eine Wintersaison möglich. Dazu brauche es „klare einfache und wirksame Winterregeln“. Urlaub in Österreich müsse und werde auch zum Schutz der Gäste und Beschäftigten sicher sein. Im Sommer habe die Branche bereits bewiesen, dass umfassende Sicherheitskonzepte funktionieren können.

In der Gastronomie und der Hotellerie gilt derzeit der 3-G-Nachweis als „Eintrittskarte“, in die Nachtgastronomie ist ein Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder mit einem PCR-Test möglich. Mit Corona-Test war im Vorjahr Skifahren für Einheimische erlaubt, Hotels und Gastronomie waren aber zu – im Gegensatz zur Schweiz, wo neben den Seilbahnen auch die Hotels öffnen durften. In der letzten Vor-Corona-Wintersaison 2018/10 gab es in Tirol fast 27,5 Mio. Nächtigungen und Milliardenumsätze. (va)