Andrea Mayer im TT-Interview: „Wir müssen Strukturen überdenken“

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) reiste anlässlich der Eröffnung der Klangspuren nach Tirol. © APA

Ab Mittwoch gilt der Corona-Stufenplan. Ist ein neuerlicher Kultur- und Veranstaltungslockdown dadurch ausgeschlossen?

Andrea Mayer: Das Wichtigste ist, dass wir alles dafür tun, dass Kulturbetriebe offen bleiben und dass es auch keine Kapazitätsbeschränkungen gibt. In Stufe eins mit 3 G für alle Veranstaltungen ab 25 Personen bedeutet das, dass sich für die Kultur wenig verändert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich die Menschen impfen lassen. Das ist die Versicherung, um am öffentlichen Leben unbeschwert teilnehmen zu können. Ich möchte aber auch an die VeranstalterInnen und KünstlerInnen appellieren, ihre Planungen fortzusetzen. Die Pandemie kommt in Wellen. Die Situation ist von Welle zu Welle unterschiedlich, aber solange wir Impfstoffe haben, die gegen die Varianten wirken, ist das Ganze meiner Meinung nach in Griff zu kriegen, ohne das öffentliche Leben reduzieren zu müssen.

Wagen wir ein Zwischenfazit. Wie ist die gern beschworene Kulturnation Österreich bislang durch die Krise gekommen?

Mayer: Der Begriff der Kulturnation hat etwas Imperiales, das mag ich nicht besonders. Aber Kunst und Kultur haben in Österreich einen hohen Stellenwert. Es gibt herausragende KünstlerInnen in allen Sparten und sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum viel kulturelles Angebot. Diese Vielfalt muss erhalten bleiben. Mein Anliegen ist es, noch mehr möglich zu machen. Im Großen und Ganzen, das bestätigen auch Rückmeldungen von KünstlerInnen, haben die Hilfsmaßnahmen gegriffen und viel bewirkt. Lebenshaltungskosten konnten bestritten werden, Kulturbetriebe wurden am Leben gehalten. Die Pandemie war für die ganze Branche eine wahnsinnig schwierige Zeit. Es hat sich gezeigt, dass wir die Krise nur miteinander bewältigen können.

Das heißt, die runden Tische mit Kulturvertretern wird es weiter geben? Die wirkten aus Bundesländer-Perspektive bisweilen wie eine sehr Wien-lastige Veranstaltung.

Mayer: Wir haben mittlerweile eine sehr gute Abstimmung mit den Bundesländern. Der Prozess Kulturstrategie 2022 ist gerade gestartet. Den Geist des Miteinanders wollen wir dafür mitnehmen. Gemeinsam müssen wir sehen, wie es mit der Kultur weitergeht. Ich maße mir nicht an, alles zu wissen und allein zu bestimmen. Es wird verschiedene runde Tische geben und neue Formate, in denen gearbeitet wird. So entsteht eine lebendige Kulturpolitik.

Tirols Kulturlandesrätin Beate Palfrader (ÖVP) beklagte zuletzt einmal mehr, dass von den 120 Mio. Euro Fördermitteln des Bundes nur 4,5 Mio. Euro im Tiroler Kulturbetrieb ankommen. Zu wenig im Verhältnis zur Bevölkerungszahl.

Mayer: Ich arbeite mit Frau Palfrader sehr gut zusammen. Diese Debatte ist nicht neu. Natürlich sind wir aufgerufen, die Mittel möglichst gerecht zu verteilen. Aber es gibt auch historisch Gewachsenes, das sich nicht einfach kürzen lässt. Wir sind auch kein Bankomat, der nach einem gewissen Bevölkerungsschlüssel funktioniert. Es gibt punktuell Erhöhungen. Heuer etwa für die Klangspuren.

Ein wichtiges Thema in der Kulturarbeit ist faire Bezahlung. Ein Fairness-Prozess wurde angestoßen. Was soll an dessen Ende stehen?

Mayer: Bei diesem Prozess geht es um mehr als um die gerechte Bezahlung. Gemeinsam mit den Bundesländern ist es gelungen, den Prozess zu starten. Kulturförderung ist ja primär eine Länderkompetenz. Der Bund fördert subsidiär. Dass jetzt auch die Länder aktiv werden, ist schon ein erster wichtiger Schritt. Es wurde vereinbart, dass große Förderfälle miteinander besprochen werden, und eine große Fair-Pay-Erhebung in Auftrag gegeben. Beim Bund wird zudem eine Vertrauensstelle für KünstlerInnen eingerichtet. Ein wichtiger Aspekt des Prozesses ist es, ein Problembewusstsein zu schaffen – und Personen in Leitungsfunktion in die Pflicht zu nehmen.

Was heißt das konkret?

Mayer: Es muss klar sein, dass KünstlerInnen von den Gehältern leben können. Es muss beispielsweise Ausstellungshonorare geben. Die Behauptung, dass die Möglichkeit, sich präsentieren zu können, schon Lohn genug sei, ist untragbar. Das muss auch bei allen erst einmal ankommen.

Heißt das, dass Veranstalter, die sich zu Fair Pay bekennen, künftig bei der Fördervergabe bevorzugt werden?

Mayer: Kulturförderung ist immer eine Frage der Qualität. Dafür gibt es sachkundige Beiräte. Aber ich kann mir vorstellen, dass ein Commitment zu fairer Bezahlung ein weiteres Kriterium der Förderpolitik wird. Abgestimmt natürlich auch mit den Ländern.

Veranstalter befürchten, dass Fair-Pay-Vorgaben auf Kosten des Programms gehen könnten. Wenn die Löhne steigen sollen, muss auch das Budget steigen.

Mayer: Das Kulturbudget des Bundes ist erstmals seit Jahren um 30 Mio. Euro erhöht worden. Aber ich bin davon überzeugt, dass es in der Kulturarbeit nicht nur um Geld geht. Wir müssen auch Strukturen überdenken. Wenn immer mehr Produktionen gefördert werden wollen, die dann nur sehr kurz gezeigt werden, verdienen KünstlerInnen wenig. Wenn es Kooperationen gibt, die es ermöglichen, dass eine Produktion auf Tour geht und öfter gezeigt werden kann, verdienen auch die KünstlerInnen mehr daran.

Sie haben die Kunst- und Kulturstrategie des Bundes bereits angesprochen. Welche Erwartungen knüpfen Sie daran?

Mayer: Was sicher nicht herauskommen wird, ist eine Hochglanzbroschüre, die dann herumliegt – und Staub ansetzt. Ich möchte einen partizipativen Prozess, der eigene Ziele definiert. Natürlich habe ich bestimmte Vorstellungen, ich möchte aber nicht vorgreifen. Unsere Aufgabe ist das Zusammenbringen von KünstlerInnen und Kulturbetrieben. Dafür wird es im Herbst einen offiziellen Kick-off geben. Dann wird es auch regionale Dialogforen geben. Ende 2022 sehen wir dann, wo wir stehen.

Die kommenden beiden Jahre sollen auch Literaturjahre werden mit dem großen Gastlandauftritt bei der Leipziger Buchmesse als Höhepunkt. Von Verlagen hört man, dass die Vorhaben noch recht vage sind. Was ist geplant?

Mayer: Der Beirat um die künstlerische Leiterin Katja Gasser hat schon sehr effektiv und effizient gearbeitet. Es gibt kreative Ansätze, die der ganzen Branche nutzen werden. Für mich ist es wichtig, dass es einen guten Mix von etablierten AutorInnen und neuen Namen geben soll, mit dem sich Österreich als moderne, zeitgenössische Kulturnation präsentiert. Eine große Ausstellung ist bereits vereinbart, auch begleitendes Musikprogramm wird es geben. Wichtig ist, dass das Jahr nicht ein einmaliger Aufgalopp sein soll, sondern eine gewisse Nachhaltigkeit aufweist.