Verendete Tiere in Säcken verstaut: Zwei Oberländer vor Gericht

Innsbruck – Die Tiere hatten ausreichend zu fressen, mehr als genug zu trinken, zweimal am Tag habe jemand nach ihnen gesehen. Das sagten Vater und Sohn, 57 und 24 Jahre alt, gestern am Innsbrucker Landesgericht aus. Den beiden wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, vier Schafe und zwei Ziegen vernachlässigt zu haben. Sie seien verhungert, verdurstet und qualvoll verendet.

Heuer im April meldeten Spaziergänger im Tiroler Oberland, dass es rund um einen Stall übel rieche. Polizeibeamte und der zuständige Amtsveterinär machten darin dann eine grausige Entdeckung. In zwei Jutesäcken verstaut, fanden sie sechs verwesende Kadaver. „Dass ich die nicht entfernt habe, ist auch der einzige Punkt, in dem ich schuldig bin“, meinte der 57-Jährige gestern auf der Anklagebank. „Aber sie sind im Winter verendet. Im Jänner fiel so viel Schnee, da konnten sie nicht abtransportiert, sondern mussten zwischengelagert werden. Sonst hätte ich sie schon entsorgt.“ Warum die Tiere verendet sind, konnte er nicht erklären.