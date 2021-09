Schlag gegen internationalen Kokainhandel: 57 Festnahmen in Italien

Rom – Im Rahmen einer groß angelegten Razzia gegen die Ndrangheta, die Mafiaorganisation in der süditalienischen Region Kalabrien, sind am Dienstag 57 Personen festgenommen worden. Die Verdächtigen werden für den Handel mit Kokain verantwortlich gemacht, das in Nordeuropa und Spanien verkauft wurde. 3,7 Millionen Euro wurden beschlagnahmt.