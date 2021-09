Kinokarten und Goodie Bags für Madison: Bikes, Boys und Berge

Die zwölfjährige Madison (Felice Ahrens) will wie ihr berühmter Papa (Florian Lukas) Radprofi werden. Sie trainiert hart und kommt als Jüngste in das Trainingslager des Rennrad-Jugendkaders. Nach einem Wutanfall folgt aber der Rauswurf und Madison findet sich ungewollt auf Urlaub in den Tiroler Bergen wieder. So hat sie sich ihren Sommer nicht vorgestellt: Völlig andere Gegend und neue Leute, aber so schnell gibt sie nicht auf. In den Bergen versucht sie konsequent ihr Training fortzusetzen, aber es geht alles schief.