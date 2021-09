Wien – Die Bestellung des neuen ORF-Führungsteams geht ins Finale. Am Donnerstag bestellt der 35-köpfige Stiftungsrat auf Vorschlag des designierten ORF-Generaldirektors Roland Weißmann mit einfacher Mehrheit die 13 Direktorinnen und Direktoren. Der Großteil des neuen Teams scheint fix, offene Bewerberrennen gibt es noch in einzelnen Landesstudios, die entsprechenden Entscheidungen fallen Dienstag und Mittwoch.

Als fix gelten die Bestellung von Robert Ziegler in Niederösterreich, Klaus Obereder in Oberösterreich, Gerhard Koch in der Steiermark sowie Waltraud Langer in Salzburg. In Vorarlberg gilt Markus Klement als Favorit, daneben wurden mit Marion Flatz-Mäser und Angelika Simma-Wallinger auch zwei weibliche Kandidatinnen ins Spiel gebracht. Im Tiroler ORF-Landesstudio, das in den vergangenen Jahren durch interne Streitigkeiten auffiel, deutete zuletzt einiges auf Esther Mitterstieler.