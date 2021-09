Tande feiert halbes Jahr nach schwerem Sturz in Planica Schanzen-Comeback

Ein halbes Jahr nach seinem schweren Sturz beim Skifliegen in Planica steht der norwegische Weltklasse-Skispringer Daniel Andre Tande vor dem Comeback bei einem offiziellen Wettbewerb. Er plane einen Start beim Continental-Cup auf der Wintersportanlage Midtstuen auf dem Holmenkollen in Oslo an diesem Wochenende, teilte der norwegische Skiverband am Dienstag mit. Es sei gut, daheim in Norwegen sein Comeback feiern zu können, wurde der 27-Jährige vom Verband zitiert.