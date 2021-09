Nach Paris: Auch Lyon senkt Tempo weitgehend auf 30

In Paris gilt seit kurzer Zeit großteils Tempo 30.

Lyon – Mit Lyon soll im Frühjahr eine weitere Großstadt in Frankreich überwiegend zur 30er-Zone werden. Wie Bürgermeister Grégory Doucet am Dienstag im Sender France 3 sagte, soll lediglich auf einigen Hauptverkehrsadern weiter die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern gelten. Mit der Änderung will Doucet die drittgrößte Stadt des Landes nicht nur beruhigen, es sollen auch Unfälle verhindert werden.