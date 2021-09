Klein-Lkw prallten auf Inntalautobahn aufeinander: Langer Stau entstand

Hall in Tirol – Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagnachmittag auf der Inntalautobahn gekommen. Gegen 17 Uhr fuhr ein 29-jähriger Österreicher mit einem Klein-Lkw dort Richtung Westen. Ein 43-jähriger Rumäne, ebenfalls mit einem Klein-Lkw unterwegs, hielt vor ihm verkehrsbedingt auf der Höhe von Hall an. Der 29-Jährige prallte dem 43-Jährigen trotz Vollbremsung ins Heck.