Gericht kippt Bescheid für Kraftwerk Defereggental

An der Schwarzach betreiben die Gemeinden Hopfgarten und St. Veit weiterhin den Bau des Kraftwerks Defereggental. Die Druckrohrleitung soll nun auf einer Länge von 300 Metern in der Straße verlegt werden.

Hopfgarten, St. Veit i. Def. – Die Projekteinreichung für das geplante Kraftwerk Defereggental, das die beiden Gemeinden Hopfgarten und St. Veit gemeinsam zu bauen beabsichtigen, weist so schwere Mängel auf, dass diese eine Realisierung unmöglich machen – das hat das Landesverwaltungsgericht (LVwG) festgestellt und damit einer Beschwerde der Naturschutzorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) stattgegeben. Die Tiroler WWF-Gewässerschutzexpertin Marianne Götsch sieht sich in ihrer Kritik nicht nur an diesem umstrittenen Kraftwerksvorhaben bestätigt: „Das belegt einmal mehr, dass vor allem mangelhaft geplante Entwürfe und unzureichende Ermittlungen von Behördenseite für die Verfahrensdauer von Großprojekten verantwortlich sind.“