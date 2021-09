Rege Bautätigkeit in Imst

Imst – Am Wirtschaftsstandort Imst werden aktuell die Maurerkellen geschwungen und die Bautätigkeiten angekurbelt. Gut erkennbar ist bereits der Baufortschritt am Standort des neuen Eisen-Gstrein-Gebäudes in der Industriezone. Ganz in der Nähe hat die Österreichische Post AG mit dem ehemaligen Möbelix-Gebäude eine neue Basis eingerichtet. Diese wurde diese Woche feierlich in Betrieb genommen und stellt den ersten Tiroler Zustellstandort im Zuge des Ausbauprogramms der Post dar. Neu ist die Ausstattung als 100-prozentiger E-Fuhrpark für die 70 Zusteller im Großraum Imst sowie im Ötztal und im Pitztal.