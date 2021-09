Betrunkener Lenker durchbrach in Innsbruck Zaun und "flog" gegen Pkw

Innsbruck – Am Montagabend, gegen 20.45 Uhr, kam es in Innsbruck zu einem Verkehrsunfall. Ein betrunkener 29-jähriger Autolenker landete dabei auf dem Dach und wurde leicht verletzt.

Der Mann war mit seinem PS-starken Auto in der Dörrstraße in Richtung Osten unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache, offenbar ungebremst, an der Kreuzung mit der Josef-Wilberger Straße geradeaus in den Zaun eines Privatgrundstückes fuhr.