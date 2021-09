Immer mehr Weinbau in Tirol

Ranggen – Während der Weinbau in anderen Bundesländern einen größeren Anteil aller landwirtschaftlichen Betriebe ausmacht, ist er in Tirol nach wie vor eine Nischenbranche. Nichtsdestotrotz haben sich vor zehn Jahren einige engagierte Pioniere in Sachen Weinbau zum Nordtiroler Weinbauverband zusammengeschlossen. So wurde gestern dieses Jubiläum in der Hofschank Gutleben in Ranggen gefeiert.