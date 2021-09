„Die Kapazitätsgrenzen der Zillertalstraße sind erreicht“

Blick in den Rückspiegel vor dem Brettfalltunnel in Strass an einem der vielen Stau-Tage im Zillertal.

Fügen, Mayrhofen – Zillertaler Strategieplan hin, Grundverbrauch her – es wird kräftig gebaut in der Hotellerie im Zillertal. Nicht zuletzt dank Corona-Ausgleichszahlungen wachsen auffallend viele Hotels heuer in die Höhe und in die Breite. Auch sonst haben die Touristiker Grund zum Jubeln: Allein in Mayrhofen-Hippach gab es diesen August satte acht Prozent mehr Nächtigungen als im Vor-Corona-Jahr 2019 bzw. 19 % mehr als im August 2020, weiß TVB-GF Andreas Lackner. In den drei Sommermonaten Juni bis August liegt das Plus im Vergleich zum Vorjahr bei 18,6 %. Im Vergleich zu 2019 ist es ein Minus von 13,9 %, weil im Juni und Juli weniger Urlauber kamen. Auch die Buchungslage im September ist bisher gut. Die vielen Urlauber aus Österreich und den Nachbarländern reisten vorwiegend mit dem Auto an.