Keine Anträge, keine Sitzung im Schwazer Gemeinderat

In der Bezirkshauptstadt Schwaz gab es seit Juni keine Gemeinderats­sitzung mehr. Die nächste wird erst am 20. Oktober sein.

Schwaz – Man sollte meinen, dass in einer Bezirksstadt nach dreimonatiger Sitzungspause des Gemeinderates vieles unter den Nägeln brennt. In Schwaz ist das nicht so. Im Gegenteil. In der rund 13.000 Einwohner zählenden Silberstadt hat Bürgermeister Hans Lintner (ÖVP) am Montag die für den 21. September geplante Gemeinderatssitzung abberaumt. Es wäre die erste Sitzung nach der Sommerpause gewesen – im Juni hatte der Gemeinderat letztmals getagt.