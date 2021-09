Geimpfte in Quarantäne: Aufstand gegen Regelungen des Bundes in Tirol

Innsbruck – Der Unmut über die Quarantäneregelungen des Bundes wird immer größer. Seit Tagen ist das Land mit Protesten konfrontiert, haarsträubende Beispiele werden an das Corona-Krisenmanagement herangetragen. So musste zuletzt ein geimpfter Bus-Chauffeur in Quarantäne, weil ein Passagier positiv getestet wurde. Das könne auf Dauer nicht funktionieren und wirke sich massiv auf den öffentlichen Verkehr aus, beklagen sich die Betroffenen.