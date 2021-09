Bunte Stimmung am „Rainboktoberfest“ in Innsbruck

Innsbruck – Dirndl, Lederhose, Tralala. In der Etrichgasse 26 in Innsbruck finden an diesem Wochenende gleich zwei Oktoberfeste statt. Der Verein Funlife Innsbruck macht am Freitag um 15 Uhr den Anfang – Hauptakt wird die Schlagersängerin Hannah sein. Am Samstag heißt es dann zur selben Zeit und am selben Ort erneut: „O’zapft is.“ Diesmal beim „Rainboktoberfest“ von der Homosexuellen Initiative (Hosi) Tirol.