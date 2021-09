„Dune“ im Kino: Der Auftakt fürs große Abenteuer

Innsbruck – Sein „Duniverse“ werde ein „Star Wars für Erwachsene“. Mit diesem Mission Statement traut sich Regisseur Denis Villeneuve an die Adaption von „Dune“. Der Roman von Frank Herbert musste diesen Vergleich schon oft aushalten, obwohl er 12 Jahre vor Georg Lucas’ Weltraum-Märchen erschienen ist. Die Erwartungen an Meister-Handwerker Villeneuve („Sicario“, „Arrival“) waren hoch, vor allem, nachdem ihm bereits mit „Blade Runner 2049“ eine überzeugende Neuinterpretation eines kanonischen Science-Fiction-Films gelungen ist. Und so viel ist klar: Gescheitert ist Villeneuve an der oft als unverfilmbar bezeichneten Vorlage (noch) nicht.

Was heute ohne Weiteres als Endlos-Serie oder eben lukratives Blockbuster-Kino-Epos machbar ist, scheiterte in den 70ern und 80ern an der epischen Dimension des Stoffes. Doch in der Ära von „Herr der Ringe“ und Marvel-Universum kann Villeneuves neuer „Dune“ jetzt in die Vollen gehen. Der beim Filmfestival von Venedig erstmals präsentierte Film ist nur Teil eins eines Doppels, das ursprünglich gleich zusammen gedreht werden sollte. Die Bestätigung einer Fortsetzung steht allerdings noch aus. Ohne einen zweiten Teil hängt die Story von „Dune“ eher unbefriedigend in der Luft. Sie dreht sich um Paul Atreides (Timothée Chalamet als Luke-Skywalker-Figur), der mit seinem Vater, dem Duke Leto Atreides (Oscar Isaac), auf den Wüstenplaneten Arrakis kommt, um dort die wertvolle bewusstseinserweiternde Substanz Spice abzubauen. In einem feudalen Zukunfts-Universum, regiert vom Imperator Shaddam IV, entspinnt sich ein brutales Intrigen-Spiel, das eher an „Game of Thrones“ denn an den „Krieg der Sterne“ erinnert. Die Leinwand wird bevölkert von einem All-Star-Ensemble, wie es sich für ein Abenteuer-Epos gehört: mit Rebecca Ferguson, Jason Momoa und Josh Brolin auf der guten, Stellan Skarsgård, Dave Bautista und Charlotte Rampling auf der unguten Seite.