Schutz vor narzisstischem Missbrauch: „Wir retten buchstäblich Leben“

Was ist ein Narzisst?

Christine Merzeder : Ein Narzisst gibt sich nach außen hin großartig. Tatsächlich hat er jedoch keinen Selbstwert, ist klein und fühlt sich leer. Aus diesen Gründen holt er sich seine Energie von anderen Menschen, saugt sie emotional aus. Oft so lange, bis diese krank werden, Selbstmord begehen oder an Erschöpfung sterben. Dann zieht ein Narzisst emotionslos weiter und sucht sich seine nächste „Blüte“ zum Aussaugen.

Was sind die Kennzeichen narzisstischen Missbrauchs?

Merzeder: Viele Menschen geraten im Laufe ihres Lebens in narzisstische, sprich toxische Beziehungen, sei es im Privat- oder Berufsleben. Diese sind geprägt von Manipulation, Schuldzuweisungen sowie Entwertungen und erfolgen im „narzisstischen Kreislauf“. Das heißt, der Ablauf einer solchen Beziehung folgt überall auf der Welt einem ähnlichen Muster. Weil Betroffenen das Wissen darüber fehlt, können sie in der Regel nicht einordnen, was da mit ihnen geschieht.