Zu Besuch im Kunstbahnrodel-Labor: Vom Tüfteln zum Entwickeln

Innsbruck – Der Countdown für die 24. Olympischen Winterspiele läuft: In 142 Tagen wird das Olympische Feuer in Peking entzündet. Der Kampf um Edelmetall im Kunstbahnrodeln ist aber bereits längst entbrannt. Wer bei den Winterspielen im „Yanqing National Sliding Centre“ 74 Kilometer nordwestlich der chinesischen Hauptstadt um Gold mitfahren will, muss seine Hausaufgaben zum Großteil schon erledigt haben. Nicht nur das fahrerische Können und die Athletik entscheiden über Triumph oder Enttäuschung, die letzten Tausendstelsekunden werden inzwischen in der Forschung herausgearbeitet.