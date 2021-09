EU plant „Erasmus“-Programm für Jugendliche ohne Job

Straßburg – Die EU-Kommission will ein neues Austauschprogramm für junge Menschen auflegen, die weder Ausbildung noch Job gefunden haben. „(Das Programm) ALMA wird diesen jungen Leuten die Möglichkeit eröffnen, zeitlich befristet Berufserfahrung in einem anderen Mitgliedstaat zu sammeln“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg. Diese Jugendlichen verdienten eine Erfahrung, wie Studierende sie im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms machen könnten.