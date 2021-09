Kletter-Ass Schubert im Interview: „Nach Tokio war der Tank leer“

Das olympische Feuer in Tokio ist gefühlt noch kaum erloschen, stehen ab heute die Weltmeisterschaften in Moskau an. Seltsam, oder?

Schubert: Das ultimative Ziel in diesem Jahr war Olympia. Und nachdem das mit dieser so hart erkämpften Bronzemedaille für mich bestmöglich ausgegangen ist, ist wahnsinnig viel Druck und Spannung abgefallen. Ich war gleich nach Tokio noch einmal trainieren und es hat sich angefühlt, als wäre ich fünf Jahre nicht mehr in einer Wand gewesen. Der Tank war leer und der Biss komplett weg. Wie ausgeknipst. Deshalb habe ich mir dann eine Auszeit gegönnt, war zweimal ein paar Tage am Gardasee und habe vor drei Wochen wieder mit dem WM-Aufbau begonnen.