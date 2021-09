Radfahrerin bei Kollision mit Lkw in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Am Mittwoch gegen 7 Uhr kam es in Innsbruck zu einem Unfall zwischen einem Lkw und einer Fahrradfahrerin. Die 49-jährige Österreicherin fuhr in der Gumppstraße Richtung Osten. Zugleich lenkte ein 48-jähriger Österreicher seinen Lastwagen rückwarts aus einer Parklücke heraus.