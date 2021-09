Von der Leyen im Justizstreit mit Polen fest entschlossen

Brüssel/Warschau – Im Streit über die umstrittenen Justizreformen in Polen demonstriert die EU-Kommission Entschlossenheit. „Das Recht auf eine unabhängige Justiz, das Recht, vor dem Gesetz gleich behandelt zu werden – auf diese Rechte müssen sich die Menschen verlassen können, und zwar überall in Europa", sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch in Straßburg. Bald werde es die ersten Verfahren geben, die zur Kürzung von EU-Mitteln für etwa Ungarn und Polen führen könnten.