Sieg zum Auftakt der Champions League für Tiraspol und Dortmund

Der moldauische Fußball-Meister Sheriff Tiraspol hat in seinem ersten Champions-League-Match überhaupt einen Sieg gefeiert. Der Neuling setzte sich in Gruppe D daheim gegen Schachtar Donezk mit 2:0 durch, die Tore erzielten Adama Traore (16.) und Momo Yansane (62.). Auch Dortmund startete erfolgreich in die neue Saison der "Königsklasse" – der BVB gewann in Pool C auswärts gegen Besiktas Istanbul 2:1.