Mädchen in Wörgl von Auto angefahren: Lenker beging Fahrerflucht

Wörgl – Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstag in Wörgl sucht die Polizei den Lenker bzw. die Lenkerin und Unfallzeugen. Gegen 11 Uhr überquerte eine Elfjährige die Salzburger Straße. Das Mädchen wurde dabei von einem Auto erfasst. Die Schülerin ging noch selbst nach Hause, musste aber dann mit der Rettung in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden.