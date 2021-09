Arbeiter in Tux beim Verladen von Fertigbauteilen schwer verletzt

Tux – Ein 39-Jähriger verlud am Mittwochnachmittag gemeinsam mit einem Kollegen in einer Firma in Tux Fertigbauteile auf einen Sattelanhänger. Der Arbeiter stand auf dem Anhänger und steuerte die Fernbedienung des Lastenkrans, mit dem ein weiteres Bauteil darauf gehoben werden sollte.