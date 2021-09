Ischgl nach dem Elchtest: Corona wird zur Unzeit wieder Thema

Innsbruck – In den letzten Tagen war Ischgl wieder in den Schlagzeilen. Nicht „nur“ in Österreich, sondern auch im Hauptmarkt Deutschland. Was in Ischgl und bei der Evakuierung des Paznauntales am Beginn der Pandemie alles schiefgelaufen ist, soll in Wien am Landesgericht geklärt werden. Am Freitag ist es so weit. Die Witwe und der Sohn eines Covid-Opfers fordern von der Republik 100.000 Euro Schmerzensgeld (siehe Artikel unten).