260 Milliarden Euro Schulden: Chinas Immo-Riese wankt

Chinas Immo-Markt ist überhitzt, mit der Krise des Evergrande-Konzerns könnte ein Crash drohen. Die Polizei musste die Firmenzentrale sichern.

Peking – In China wächst die Angst vor einem gewaltigen Immobilien-Beben mit weitreichenden Folgen. Der chinesische Immobilienriese Evergrande, Chinas zweitgrößter Immobilienkonzern, hat in den Jahren aggressiver Expansion Schulden in Höhe von umgerechnet mehr als 260 Milliarden Euro angehäuft und ist jetzt in Finanznot. Seit geraumer Zeit taumelt der Wohnungs-Gigant, gestern hat die chinesische Wohnbaubehörde die Banken vor Zahlungsausfällen bei Evergrande gewarnt.

Der in Geldnot geratene Bauträger hatte zuletzt selbst von „beispiellosen Schwierigkeiten“ gesprochen und vor Liquiditätsrisiken wegen eines Rückgangs seiner Immobilienverkäufe gewarnt. Es gebe keine Garantie, dass Evergrande all seinen finanziellen Verpflichtungen werde nachkommen können, warnte der Konzern. Auch für die Ratingagentur Fitch sei „eine Zahlungsunfähigkeit irgendeiner Art wahrscheinlich“.

Anleger fürchten einen Zusammenbruch des Immobilienkonzerns mit möglichen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft. Zudem gibt es die Sorge, dass eine Insolvenz Schockwellen durch das chinesische Bankensystem jagt. Der chinesische Immobiliensektor macht inzwischen mehr als ein Viertel der chinesischen Wirtschaftsleistung aus.

Der 1996 gegründete Konzern ist in mehr als 280 chinesischen Städten präsent und eines der größten Privatunternehmen in der Volksrepublik. Ihr Chef und Gründer Xu Jiayin galt zwischenzeitlich als der reichste Mann Chinas. Seit Jahresbeginn ist der Aktienwert des Konzerns um drei Viertel eingebrochen. Wie bei vielen Großkonzernen sind die Beteiligungen Evergrandes an mehr als 200 Tochterunternehmen verschachtelt. Die Kredite und gegenseitigen finanziellen Verpflichtungen sind kaum durchschaubar.

Im Internet zirkulieren Videos von Protesten gegen das Unternehmen. Viele Chinesen haben wie in China üblich im Voraus für Wohnungen gezahlt, die längst nicht fertiggebaut sind. Rund 1,4 Millionen Häuser und Wohnungen, für die Evergrande umgerechnet rund 200 Milliarden US-Dollar an Vorauszahlungen erhalten hat, sind noch nicht fertig. Auf Baustellen stehen Kräne still. Subunternehmer stellen ihre Arbeit ein, weil Rechnungen nicht bezahlt werden. Zuletzt hatten aufgebrachte Anleger den Hauptsitz des Krisenkonzerns in der Metropole Shenzen gestürmt.

Warum spitzt sich die Lage zu? Nach vielen Jahren des Booms auf Chinas Immobilienmarkt stellen Experten „Anzeichen eines Wendepunktes“ fest. Auch spürt Evergrande den Druck der Behörden, gegen Spekulationen vorzugehen und Luft aus der Immobilienblase zu nehmen. Eine staatliche Rettungsaktion für Evergrande ist nicht in Sicht. „Chinas Führer kollidiert mit der wirtschaftlichen Realität“, schreibt US-Investor George Soros in der Financial Times. Evergrande könnte „einen Crash auslösen“.

Der Chefökonom des deutschen Mercator-Instituts für China-Studien (Merics), Max Zenglein, rechnet dagegen nicht damit, dass der Immobilienmarkt in China kollabiert oder es dort zu einer Finanzkrise kommt. „Das wäre eine Katastrophe“, sagte der China-Experte.