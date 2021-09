47-Jähriger bei Arbeitsunfall in Kartitsch tödlich verletzt

Kartitsch – Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich am Mittwoch in Kartitsch. Ein 47-Jähriger begab sich am Vormittag zur Durchführung von Aufräumarbeiten in den „Walcherwald“. Als der Mann am Abend nicht nach Hause kam und er telefonisch nicht erreichbar war, hielten Angehörige Nachschau.