Businesspark Langkampfen nimmt Konturen an

So soll der Businesspark nach der Fertigstellung aussehen. (Visualisierung)

Langkampfen – Eine weitere Betriebsansiedlung gibt es in Langkampfen. Die drei Unternehmen Unterberger Immobilien, Farthofer Stahlbau und Bioren Hundsbichler errichten auf 6000 m2 einen modernen Businesspark mit Büro- und Gewerberäumlichkeiten. Die Fertigstellung befindet sich auf der Zielgeraden. Gestern fand die traditionelle Firstfeier am Standort im Gewerbegebiet Schaftenau statt. Auf insgesamt 6000 m2 entstehen dort moderne Büro- und Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage. Die Nähe zur Autobahnausfahrt, ausreichend viele Parkplätze samt E-Ladestationen und flexible Grundrisse bieten optimale Bedingungen für die unterschiedlichsten Branchen.