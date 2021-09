Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst: Neuer Staatsschutz, neuer Chef

Der 41-jährige Familienvater ist im Bezirk Gmünd als Sohn eines jordanischen Gemeindearztes geboren und maturierte 1998 am Bundesrealgymnasium in Gmünd. Haijawi-Pirchner trat am 1. November 1999 in die Bundesgendarmerie ein. 2017 wurde er zum Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich bestellt. Er sei im Innenministerium bereits für die Erstellung eines neuen Konzepts für den Verfassungsschutz involviert gewesen und war auch in die Ermittlungen rund um den Terror-Anschlag in Wien involviert.