Blutbuche vor dem Haus der Musik in Innsbruck: Eine Frage der Sicherheit

Die Sommerpause ist zu Ende. Gestern Mittwoch trafen sich die Mitglieder des Innsbrucker Stadtsenats wieder zur ersten Sitzung im Herbst. Zu bereden gibt es in Innsbruck ja wie immer genug: zum Beispiel die Zukunft der Blutbuche. Bekanntlich liegt ein Gutachten vor, das das Naturdenkmal vor dem Haus der Musik als „massives Sicherheitsrisiko“ einstuft. Die zuständige Stadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) ließ den Bereich um den Baum im Juli absperren, er sollte in der Folge gefällt werden. Auf Forderung von Vizebürgermeister Hannes Anzengruber (ÖVP) wurden vom Institut für Baumgesundheit weitere Untersuchungen durchgeführt. Diese Ergebnisse liegen nun vor, wie Bürgermeister Georg Willi (Grüne) bestätigt. Demnach sei es möglich, den Baum unter bestimmten Umständen zu erhalten. Willi hat das neue Gutachten an das Amt für Grünanlagen zur Analyse weitergeleitet, dann soll es öffentlich gemacht werden. „Alle wollen die Blutbuche erhalten“, sagt Willi. „Aber es geht um die Sicherheit. Wenn etwas passiert, muss jemand dafür geradestehen“, so der Bürgermeister. Der Bereich um den Baum bleibt deshalb bis auf Weiteres abgesperrt.