3,5 Millionen Euro mehr für Rettung

Obwohl es bereits seit dem Vorjahr eine Grundsatzvereinbarung mit den Krankenkassen über die Finanzierung gibt, wurde diese jetzt endgültig fixiert. Die schwarz-grüne Landesregierung hat die Finanzierung am Dienstag abgesegnet. Der Aufteilungsschlüssel sieht eine gemeinsame Übernahme von 42,78 Prozent der Kosten durch die Sozialversicherungen vor. Das Land Tirol übernimmt demnach 57,22 Prozent oder 26 Millionen Euro. 19,2 Mio. Euro entfallen auf die Kassen. Die Summen sind gedeckelt.

Der Rettungsdienstvertrag wird überdies geändert bzw. ergänzt. Für das Rettungswesen in Tirol wird ein Steuerungsgremium eingerichtet, ein so genannter geschäftsführender Ausschuss. Dieser Expertenstab setzt sich aus allen maßgebenden Finanziers des Rettungswesens (Land Tirol, Sozialversicherung, Gemeindeverband und Stadt Innsbruck) zusammen. Den Vorsitz im Ausschuss führt das für das Rettungswesen zuständige Mitglied der Tiroler Landesregierung, also Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP).