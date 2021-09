Feuerwehr und Bergrettung mit neuer Heimat: Stanzach feiert sein Einsatzzentrum

Stanzach – Fertiggestellt bereits Ende 2020, ließ Corona keine Feierlichkeiten zu: Umso festlicher fiel nun die offizielle Einweihung des Einsatzzentrums Stanzach am Sonntag bei Kaiserwetter aus. Die Feuerwehr weilt nun in zeitgemäßen, erweiterten Räumlichkeiten, die zuvor zu klein geworden waren. Die Bergrettung hat ebenfalls im zentralen, an das Gemeindeamt angebauten Gebäude ihren Stützpunkt gefunden.