Das schnelle Aus für die Kombination: Seillänge in ein neues Zeitalter

Moskau – Das war es also mit der Olympia-Kombination im Klettern. So schnell, wie sie kam, so schnell war sie wieder weg. „Ich gehe davon aus, dass wir diesen Bewerb international nie wieder sehen“, schmunzelte Heiko Wilhelm, der Sportdirektor des österreichischen Kletterverbandes (KVÖ), kurz nach der Landung in Moskau.