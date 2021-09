48-jähriger Lenker prallte in Schlitters mit Polizeiauto zusammen

Schlitters – Ausgerechnet mit einem Streifenfahrzeug, das mit Blaulicht unterwegs war, stieß ein 48-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Schlitters zusammen. Der Lenker war gegen 21 Uhr auf der Zillertalstraße (B 169) in Richtung Norden unterwegs. Zeitgleich fuhr dort auch ein 26-jähriger Polizeibeamter mit Blaulicht.

Als der Streifenbeamte das Fahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht wendete, bemerkte der Autofahrer das zu spät. Der 48-Jährige prallte in Folge in die linke hintere Fahrzeugseite des Polizeiautos. Der Autofahrer zog sich eine leichte Verletzung an der linken Hand zu. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)