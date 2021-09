Österreichs bestes Wellnesshotel befindet sich im Zillertal

Tux – Das Portal wellness-hotel.info vergab heuer erstmals eine Auszeichnung für die besten Hotels im Alpenraum. 1640 Betriebe standen zur Auswahl, prämiert wurden die besten 50. In Österreich konnten 27 Wellnesshotels einen Award gewinnen, 15 davon gingen an Tiroler Unternehmen.

Ganz vorne dabei war das Aktiv-& Wellnesshotel Bergfried in Tux. Der familiengeführte Betrieb findet sich nicht nur in der Top-10-Liste des wellness-hotel.info Awards 2022 neben Konkurrenten aus Salzburg, Südtirol, Graubünden und Venetien wieder. Er konnte zudem fast alle Mitstreiter hinter sich lassen und glänzt im europaweiten Vergleich auf Platz zwei. In Österreich und Tirol belegt das Hotel Bergfried den ersten Platz.