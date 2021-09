Tipps vom Profi: Das steckt hinter dem besten Wiener Schnitzel Tirols

Innsbruck – Wo gibt es das beste Wiener Schnitzel? Bei dieser Frage scheiden sich wohl häufig die Geister, das Gourmetmagazin Falstaff hat darum in den vergangenen Wochen rund 25.000 Österreicher befragt – und für jedes Bundesland zehn Sieger gekürt. In Tirol führt der Gasthof Wilder Mann in Lans das Schnitzel-Ranking an, dicht gefolgt vom Jodelbühel in Jochberg. Auf dem Treppchen landet außerdem der Gasthof Kreuz in Rieden.